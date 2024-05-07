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Kastamonu'da sulama kanalında başsız ceset bulundu

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kastamonu'nun Merkez Dere köyünde sulama kanalında başsız bir ceset buldu. Olayla ilgili olarak Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor.

Merkez Dere köyü kırsal alanında dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K, N.K. ve E.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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