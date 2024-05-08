Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 9 şahsın ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır bir miktar metamfetamin, 1,38 gram esrar, 37 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU