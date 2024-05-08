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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 9 şahsın ikametlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır bir miktar metamfetamin, 1,38 gram esrar, 37 adet uyuşturucu hap ve 4 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 1'i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tutuklama Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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