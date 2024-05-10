Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da define ararken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da 5 şahsın define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların üzerinde define arama ekipmanları ele geçirildi.

Kastamonu'da define ararken suçüstü yakalanan 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 5 şahsın define bulmak için izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından S.İ., E.Y., F.K., F.K. ve M.C. şahıslar, define ararken suçüstü yakalandı. Şahısların define aradığı alanda kameralı görüntüleme cihazı, dedektör, kazma, kürek, balyoz, manivela, pirinç çubuk ve kafa feneri ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title