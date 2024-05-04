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Kastamonu'da Tüfek Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde yaşanan tüfek kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Erol Durna'nın elinden düşen tüfek ateş alarak kendisine isabet etti ve ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir kişi, elinden düşen tüfeğin ateş alması neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Araç ilçesi Uğur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Erol Durna'nın (40) elinden düşen tüfek ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Durna'ya isabet etti. Ağır yaralanan Durna hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Ölüm Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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