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Kadın Boks Milli Takımı Tayland'daki Eleme Müsabakaları İçin Kampa Girdi

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Kadın Boks Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakaları için Kastamonu'da kampa girdi. Esra Yıldız ve Büşra Işıldar, eksik olan 2 kotayı alabilmek için çalışmalara başladı. Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, Paris Olimpiyatları'na odaklanacaklarını ve çoklu kamp düşündüklerini belirtti.

Kadın Boks Milli Takımı, Tayland'da düzenlenecek 2. Dünya Olimpiyat Kota Eleme müsabakaları için Kastamonu'da kampa girdi.

Tayland'da 23 Mayıs-3 Haziran'da gerçekleştirilecek eleme müsabakalarına katılacak Esra Yıldız ve Büşra Işıldar, kadınlarda eksik olan 2 kotayı alabilmek için Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına başladı.

Kampa, daha önce olimpiyat kotası alan Buse Naz Çakıroğlu ile Gizem Özer de katılacak.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın Esra ve Büşra için önemli olduğunu söyledi.

Diğer sporcuların kotalarını aldığını dile getiren Yiğit, "Esra ve Büşra ile kotaya gideceğiz. Buse Naz Çakıroğlu ile Gizem Özer de kampa katılacak. Tayland'dan sonra Paris Olimpiyatları'na odaklanacağız. Bunun için de çoklu kamp düşünüyoruz. Bize müracaat eden ülkeler var, onlar arasından değerlendirme yapacağız." diye konuştu.

Kadın Boks Milli Takımı'nda daha önce Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer ve Busenaz Sürmeneli, 2024 Paris Olimpiyatları kotasını almıştı.

Kaynak: AA / Spor

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