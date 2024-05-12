Kastamonu İl Komutanlığı Anneler Günü'nde Özel Bireylerin ve Tarlada Çalışan Annelerin Yanında

Kastamonu İl Komutanlığı ekipleri, Anneler Günü'nde özel bireylerin anneleri ve sarımsak tarlalarında çalışan anneleri yalnız bırakmadı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, özel birey anneleri ve sarımsak tarlalarında çalışan anneleri yalnız bırakmadı. Kastamonu il merkezinde bulunan Merkez Spor Salonunda özel bireylerin anneleri ile bir araya gelen jandarma personelleri, Bük köyünde de sarımsak tarlalarında çalışan kadınların tarlada Anneler Günü'nde çalışan kadınları ziyaret etti. Jandarma personelleri annelere çiçek takdim ederek Anneler Günlerini kutladı. - KASTAMONU