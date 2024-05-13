Kastamonu'da sigara paketine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu'da sigara paketine gizlenmiş halde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Tespiti yapılan Y.Ç. ve Ü.Ç'nin üstlerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Aramada sigara paketine gizlenmiş halde 59,09 gram sentetik uyuşturucu ile 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.