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Kastamonu'da Aranan Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, "parada sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından hakkında 6 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.K. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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