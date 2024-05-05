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Kastamonu'da Organ Yetmezliği Nedeniyle Genç Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören 28 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

Kastamonu'da organ yetmezli sebebiyle tedavi gören 28 yaşındaki genç, hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki serkan Kayan, organ yetmezliği sebebiyle 1 aydır tedavi gördüğü Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ailesini ve yakınlarını yasa boğan Kaya'nın cenazesi, öğle namazına müteakiben, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü Ekecek Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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