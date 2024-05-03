Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Yakalandı

Kastamonu'da motosikletli polis timleri tarafından yapılan denetimlerde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerinin sabit ve seyir halindeki denetimleri devam ediyor. Bu çerçevede durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın sürücüsünün yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU