Türkiye Yıldız Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kocasinan Belediyespor birinci oldu
Türkiye Yıldız Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kocasinan Belediyespor, hem erkekler hem de kadınlarda birinci oldu. Şampiyonada madalya kazanan diğer kulüpler ise Selçuklu Belediyespor, Kastamonu MTSK, Fenerbahçe ve AFAD Gençlik ve Spor oldu.
Türkiye Yıldız Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nı, hem erkekler hem de kadınlarda Kocasinan Belediyespor kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Sivas'ta düzenlenen şampiyonada madalya kazanan kulüpler şöyle:
Erkekler
1. Kocasinan Belediyespor
2. Selçuklu Belediyespor
3. Kastamonu MTSK
Kadınlar
1. Kocasinan Belediyespor
2. Fenerbahçe
3. AFAD Gençlik ve Spor