Türkiye Yıldız Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nda Kocasinan Belediyespor birinci oldu

Türkiye Yıldız Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası'nı, hem erkekler hem de kadınlarda Kocasinan Belediyespor kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre, Sivas'ta düzenlenen şampiyonada madalya kazanan kulüpler şöyle:

Erkekler

1. Kocasinan Belediyespor

2. Selçuklu Belediyespor

3. Kastamonu MTSK

Kadınlar

1. Kocasinan Belediyespor

2. Fenerbahçe

3. AFAD Gençlik ve Spor