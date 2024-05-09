Cide'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla trafik ekipleri tarafından sürücülere kurallar hatırlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde,TrafikHaftası'yla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farkındalık için sahaya indi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan sürücülere, trafik kuralları ile ilgili hatırlatmalarda bulunuldu. Denetimde ayrıca sürücülere trafik kurallarına dikkat çeken broşürler dağıtıldı.

Denetimlere katılan öğrenciler ise trafik ekipleri ile birlikte 'hayatla yarışılmaz' yazılı pankart açtı. Ekipler tarafından çocuklara da trafik kuralları anlatıldı. - KASTAMONU