Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçtaki iki şahıs üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabit ve seyir halinde denetimlerine devam ediyor. Durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta bulunan iki şahsın yapılan üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU