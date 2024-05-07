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Kastamonu'da Dron ile Çeltik Ekimi Yapıldı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik ekimi dron ile gerçekleştirildi. Yenice köyünde yaklaşık 450 dekar alanda çeltik ekimi yapan çiftçi Şükrü Eralp, dronun avantajlarını anlattı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde dron ile çeltik ekimi yapıldı.

İlçeye bağlı Yenice köyünde yaklaşık 450 dekar alanda çeltik ekimi yapan Şükrü Eralp, tarlasında dron ile çeltik ekimine başladı.

Eralp, AA muhabirine, ilçede geçen yıl çeltik ilaçlamada kullanılan dronun bu yıl ilk defa çeltik ekiminde de kullanıldığını söyledi.

Elle ekime göre dronla ekimin avantajlı olduğunu dile getiren Eralp, "Dron ile ekim maliyeti de en aza düşürüyor. Bu yıl teknolojinin son harikası dron ile ekim yapıyoruz. İnşallah bereketli bir yıl olur." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Kastamonu Çeltik Hanönü Tarım Teknoloji Güncel Haberler

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