Ayılar Kastamonu'da Arı Kovanlarını Parçaladı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bahçeye giren ayılar, girdikleri bahçede 20 arı kovanını parçaladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Muhammet Bilgin'in Pınarbaşı ilçesine yerleştirdiği arı kovanları ayıların saldırısına uğradı. İlçe merkezinde bulunan bahçeye giren ayılar, 20 kovanı da parçaladı. Sabah namazı için camiye giden bir vatandaş, kovanların parçalandığını fark edince durumu Bilgin'e bildirdi. Bahçesine gelen Bilgin, parçalanmış kovanlarla karşılaştı. Ayıların arıcılara sürekli olarak maddi zarar verdiğini belirten Bilgin, yaşanan soruna bir çözüm bulunmasını istedi. - KASTAMONU