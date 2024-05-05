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Kastamonu'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

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Kastamonu'da düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan vatandaşlar, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. Sporun ve sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak 11.'si düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, Kastamonu'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde, Kastamonu'da düzenlenen tura, 250'dan fazla vatandaş katıldı.

Kastamonu'da düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan vatandaşlar, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.

Sporun ve sağlıklı yaşam bilincinin arttırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak 11.'si düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'na, Kastamonu'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortaklığında gerçekleştirilen organizasyon çerçevesinde, Kastamonu'da düzenlenen tura, 250'dan fazla vatandaş katıldı. İl merkezindeki Kışla Parkı'nda toplanan bisikletliler, Sinanbey Kavağı'ndan dönerek Cumhuriyet Meydanı'na vardı. Meydanda turun sonlanmasının ardından vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Amacımız sağlıklı bir yaşam için vatandaşa farkındalık oluşturmaktı"

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Mesut Şeker, "Biz Yeşilay Cemiyeti olarak bağımlılıkla mücadele için her türlü etkinliği yapıyoruz. 2011 yılından bu tarafa da bisiklet turlarını, sağlıklı bir yaşam için, farkındalık için gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 11'incisini gerçekleştirdik. Kastamonu'da güzel bir etkinlik oldu. Buradaki amacımız sağlıklı bir yaşam için vatandaşa farkındalık oluşturmaktı. 250'den fazla katılımcı oldu. İnşallah amacına ulaşmıştır. Katılımcılarla Kışla Parkı'nda başladık, Sinanbey Kavşağı'ndan dönerek Cumhuriyet Meydanı'nda turumuzu bitirdik. Bir yarış değil, amacımız bisiklet kullanarak vatandaşlara bağımlıkla mücadele kapsamında yapılan etkinlikleri gösterebilmekti" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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