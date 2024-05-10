Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı
Kastamonu'nun merkez ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 5 zanlı suçüstü yakalandı ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.
Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Operasyonda, kaçak kazı yapan S.İ, E.Y, F.K, M.C. ve F.K. suçüstü gözaltına alındı.
Kazı alanında ucu kamera kablolu görüntüleme cihazı, el dedektörü ile kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirildi.