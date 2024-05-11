Kastamonu'da Gal Arısına Karşı Böcek Salımı Yapıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kestane ağaçlarına zarar veren gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "Torymus sinensis" böcekleri ormana salındı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında başlatılan mücadelenin 3'üncü yılında Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki sahalara gal arısına karşı laboratuvarda üretilen "Torymus sinensis" isimli böceklerin salımı gerçekleştirildi.

Bozkurt Kaymakamı Hasan Erdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Bozkurt Orman İşletme Müdürü Fatih Çalışkan ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Uğur Şahin eşliğinde, Bozkurt Merkez Mahallesi Bahçe semtindeki kestane ormanı sahasına bin böcek bırakıldı.