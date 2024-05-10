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Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 17 parça halinde satışa hazır vaziyette 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili K.H. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Ü.Ö. tutuklanırken, K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tosya Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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