Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 17 parça halinde satışa hazır vaziyette 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili K.H. ve Ü.Ö. gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan Ü.Ö. tutuklanırken, K.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU