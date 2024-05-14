Başkent EDAŞ, Kastamonu'da Elektrik Dağıtımı İçin Bakım ve Yatırım Çalışmalarını Sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Kastamonu'da yılın ilk 3 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, Kastamonu'da hizmet verdiği 4 bin 873 trafo ve 21 bin 944 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 259 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 17 trafo ve 41 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 798 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Şirket, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Kastamonu'da hizmet verdiği 317 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 500 metrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, bölgede 5 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1 adet pano montajını da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılının ilk 3 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin, Kastamonu'da bakım ve yatırım çalışmalarına devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU