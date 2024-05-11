Kastamonu'da Balık Avlarken Denize Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık avlarken kayalıklardan denize düşen Saim Yılmaz hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ancak Yılmaz kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde balık avlarken kayalıklardan denize düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Köseli köyü sahilinde kayalıklar üzerinde oltayla balık avlayan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek denize düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yılmaz'ı Cide Devlet Hastanesine sevk etti.
Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarıldı.