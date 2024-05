Kastamonu Üniversitesi'nde Filistin için yürüyüş yapıldı

Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler birçok ülkedeki üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa'nın çeşitli üniversitelerinde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Kastamonu Üniversitesindeyürüyüş gerçekleştirildi. İlahiyat Fakültesi önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler ile akademisyenle tekbir getirerek "katil İsrail" sloganı attı. Öğrenciler ellerindei "su yok, elektrik yok, vicdan yok", "ey dünya daha kaç çocuk ölmeli", "dünyanın gözü önünde binlerce çocuk öldürüldü", yazılı pankartlarla Orman Fakültesi yanında bulunan yerleşkeye kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Taha Kanbolat, " İsrail'in bu soykırımı durdurulmaz, cezalandırılmaz ve dünya, kendini tüm insanların üstünde konumlandıran bu sapkın zihniyetin hakimiyetine bırakılırsa artık her türlü katliam, soykırım, zulüm, sürgün ve hukuksuzluk, insanlığı büyük felaketlere götürecektir. Kastamonu Üniversitesi Öğretim elamanları, öğrencileri ve mensupları olarak zulme karşı sesini yükselten tüm insanlığı selamlarken, zalim, katil ve soykırımcı sıfatlarını sonuna kadar hak eden İsrail'i ve destekçilerini lanetliyoruz. Dünyamız gelecek nesillere, İslam'ın öngördüğü 'tüm varlıklara derin merhamet' parolasıyla aktarılacaksa, her şeyden önce, insanlığın tüm ödevlerinin en acili olarak işgalci ve soykırımcı İsrail durdurulmalı ve böyle bir katliama tekrar cüret edemeyecek şekilde cezalandırılmalıdır. Filistin, İslam dünyasının gözbebeklerinden biri olan Kudüs'ün adına yakışır duruma yeniden gelmeli, emniyet, selamet ve merhamet yurdu olmalıdır" dedi.

Yürüyüşe Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Hamdi Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ile çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş sonunda Filistinliler için dua edildi. - KASTAMONU