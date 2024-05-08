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Kastamonu'da karaya oturan yük gemisinin parçaları limana taşınıyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında karaya oturan yük gemisi, üzerindeki yüklerin tahliye edilmesinin ardından parçalanarak limana taşınıyor. Kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da karaya oturan yük gemisinin parçaları limana taşınıyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları, 1 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Üzerinde lüks araçların, elektronik cihazların tahliye edilmesinin ardından gemi, parçalanarak limana taşınıyor.

Yunanistan'daki Pire Limanından Gürcistan'a giderken dümeninin kilitlenmesi neticesinde sürüklenen gemi, 2 Nisan 2023 tarihinde Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü açıklarında karaya oturdu. Antigua ve Barbuda bandralı "Maren" adlı yük gemisini kurtarma çalışmaları, kazanın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen halen devam ediyor. Altında yaklaşık 50 metrelik yırtık oluştuğu öğrenilen gemindeki 490 konteyner tahliye edilerek Samsun Limanına götürüldü. Samsun'da Gümrük Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerin ardından konteynerler başka bir gemi ile Gürcistan'a gönderildi.

Aldığı hasar sebebiyle tamirinin yapım maliyetini geçtiği gerekçesiyle konteynerleri boşaltılan gemi, parçalara ayrılmaya başlandı. Kazanın üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen gemideki çalışmalar devam ediyor. Gemideki hurdalar parçalara ayrılarak Cide ilçesindeki İlyasbey Limanına taşınıyor. Hurdaya çıkartılacak olan gemiden ise sadece gövde kısmı kaldı.

Cide'de İlyasbey köyü Muhtarı Ahmet Sevinç, "Alayazı köyünde yaklaşık 7-8 ay önce bir yakınımızın cenazesine katılmıştık. Karadeniz'e baktığımızda gemi limanda taşa oturmuştu. Taştan da bir türlü kurtarılamadı. Kurtarılamadığı için Maren gemisi denizde kaldı. Şu anda geminin kesimi devam ediyor. Parçalarını İlyasbey limanına götürüyorlar. 2-3 ay süren bir dönemde geminin yüklerini boşalttılar. Şimdi de halen kesip parçalara ayrılması devam ediyor, buradan da parçaları gemilere yükleyip götürecekler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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