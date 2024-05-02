Kıbrıs gazisinin ölümüne sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti. Kazaya sebep olan kamyonet sürücüsü tutuklandı.
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yaşanan trafik kazasında Kıbrıs gazisinin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle kamyonet sürücüsü tutuklandı.
Olay, dün Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, seyir halindeki kamyonetin çarpması neticesinde kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kamyonet sürücüsü Metin E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Metin E., yaşanan trafik kazasında ihmali olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU