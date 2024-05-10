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Kastamonu'da Motosiklet Üzerinde Uzanarak Tehlike Yaratan Sürücüye Cezai İşlem

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Kastamonu'da seyir halindeki motosikletin üzerinde uzanan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da motosikletinin üzerine uzanarak canını hiçe sayan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kastamonu'da seyir halindeki motosikletin üzerinde uzanan sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Daha sonra o anlarda kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan A.E. isimli şahısla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Polis ekiplerince tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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