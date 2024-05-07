Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle bir şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 60 adet karton bardak içerisinde yetiştirilmiş kenevir bitkisi ve 180 gram esrar ile 4 gram esrar tohumu ele geçirildi. Ayrıca, evde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 adet fişek bulundu.

Olay ile ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KASTAMONU