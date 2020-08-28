İzmir'de öldürülen kadınlar anısına park açılışı yapıldı İzmir'in Çiğli ilçesinde, Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir ile İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Fatma Akta ve Habibe Çevik kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı yapıldı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, Ordu'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir ile İzmir'de silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden Fatma Akta ve Habibe Çevik kardeşlerin adlarının verildiği iki parkın açılışı yapıldı.

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen programa, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, öldürülen Fatma Akta'nın kızı Figen Akta ile diğer ilgililer katıldı.

Figen Akta, annesinin mezarının başında ona mutlu olacağına ve ayakta duracağına dair söz verdiğini belirtti.

Programa telefonla bağlanan Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir de "Çocuğumuzun adının yaşatılması adına yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza, parkın yapımında katkısı olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Ceren Özdemir, Fatma Akta ve Habibe Çevik'in adlarını yaşatmak istediklerini kaydetti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da 2 parkın açılışının, Ceren Özdemir ile Fatma ve Habibe kardeşlerin isimlerinin ölümsüzleştirilmesi ve kadın cinayetlerine dikkat çekilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Eşitlik mücadelesinin birlikte yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Nazlıaka, "Bu ülkede yaşayan her kadınla ilgili kendimizi çok yoğun bir sorumluluk altında hissediyoruz. Ev ev dolaşıp kadınlara sahip oldukları hakları anlatacağız." diye konuştu.

Konuşmaların parkların açılışı yapıldı.

Kaynak: AA