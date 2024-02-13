DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Tabancayla Yaralandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından suç aletiyle yakalandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde, DERİTEKS Sendikası Genel Başkanı Makum Alagöz'ü tabancayla yaralayan şüpheli, tutuklandı.
Olayın ardından kaçan ve polis ekipleri tarafından Çiğli'de suç aletiyle yakalanan şüpheli O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli O.A, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Makum Alagöz ve beraberindeki sendika yöneticileri, dün Akar Tekstil firması işçilerinin talebi üzerine, iş yeri sahibiyle görüşmeye gitmişti.
Alagöz, burada iş yeri sahibinin kardeşi O.A'nın silahlı saldırısına uğramıştı. Alagöz, hastaneye kaldırılmış, kaçan şüpheli polislerce yakalanmıştı.