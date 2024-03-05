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İzmir'de Beyaz Eşya Deposunda Yangın Çıktı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir beyaz eşya deposunda çıkan yangında alevler depoyu sardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya deposunda, henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan depoda çıkan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale etti.

Meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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