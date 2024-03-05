İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde A.Ö. (23) ile A.K. (45) ve E.S.K. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö, silahla ateş ederek A.K. ve E.S.K'yi yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralandığı belirlenen iki kişi, ilk müdahalenin ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinden kaçan A.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.