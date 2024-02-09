İzmir'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonucunda başka bir araç da bariyerlere çarptı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
İzmir çevre yolu Mavişehir kesişiminde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 BEN 627 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
Yola savrulan kişiye vurmamak için 07 BVK 77 plakalı otomobilin sürücüsü de direksiyonu kırarak bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerince 35 BEN 627 plakalı otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü.