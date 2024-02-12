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Deriteks Sendikası Genel Başkanı Silahlı Saldırıya Uğradı

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Deritesk Sendikası Genel Başkanı Makul Alagöz ve sendika üyeleri, İzmir Çiğli'de bulunan Akar Tekstil'in yönetim kurulu üyesi Onur Akar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Alagöz bacağından yaralandı.

Deritesk Sendikası Genel Başkanı Makul Alagöz ve sendika üyeleri, iddialara göre İzmir Çiğli'de bulunan Akar Tekstil'in yönetim kurulu üyesi Onur Akar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından Anka Haber Ajansına konuşan Deriteks örgütlenme uzmanı Cihan İşçi, "Akar Tekstil'in patronu Hayrettin Akar, sendika başkanımız Makum Alagöz'ü arayarak fabrikaya görüşmeye çağırdı. Genel merkez yöneticilerimizle beraber fabrikaya gittik. Bekleme salonunda toplantıyı beklerken, insan kaynakları bizi kafeteryaya yönlendirdi. Orada otururken patronun kardeşi ve Akar Tekstil'in yönetim kurulu üyesi olan Onur Akar içeriye geldi ve silahını çıkaracak ateş etti. Makum başkan bacağından yaralandı" ifadelerini kullandı.

Deriteks Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de Bulunan ve toplu sözleşmeli iş yerimiz olan Akar Tekstil'de sendikamız Genel Başkanı ve yöneticilerimize yapılan saldırıyı işçi sınıfına ve onun örgütlü gücü olan tüm sendikalara yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Asla geri adım atmayacağız" notuyla paylaşılan açıklama şöyle:

"İzmir'de bulunan ve toplu sözleşmeli iş yerimiz olan Akar Tekstil'de iş yeri sahibi ve yöneticilerinden Hayrettin Akar'ın kardeşi Onur Akar, iş yerinde yaşanan ve işçilerin talebi üzerine gittiğimiz görüşme esnasında Genel Başkanımız Makum Alagöz'e silahlı saldırıda bulunulmuştur. Sendika yönetici ve çalışanlarımızdan Örgütlenme Daire Başkanı Binali Tay ve Genel Koordinatör Engin Çelik arkadaşlarımız yara almadan kurtulmuştur. Genel Başkanımız Makum Alagöz'ün hayati tehlikesi bulunmamakta olup hastanede tedavisi devam etmektedir. İşçi sınıfa dönük bu saldırı kınıyoruz. Detaylı bilgiler ilerleyen zamanlarda kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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