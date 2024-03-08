DEM Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir?

Dem Parti İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Çiğli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Çiğli adayı Ahmet Sancı ve Güneş Kırmızıgül kimdir?

DEM PARTİ İZMİR ÇİĞLİ ADAYI AHMET SANCI KİMDİR?

Ahmet Sancı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Çiğli Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR ÇİĞLİ ADAYI GÜNEŞ KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Güneş Kırmızıgül 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Çiğli Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz