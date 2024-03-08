Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ateş Ertoşi kimdir? Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ateş Ertoşi nereli? Detaylar haberimizdedir…

ATEŞ ERTOŞİ KİMDİR?

Ateş Ertoşi, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.