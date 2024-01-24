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İzmir'de suç örgütü operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren 'Beldekler Suç Örgütü'ne yönelik polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalıntı motosiklet, otomobil, silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

İzmir'in Çiğli ilçesi bölgesinde yasa dışı faaliyet yürüten ve liderliğini B.B.'nin yaptığı 'Beldekler Suç Örgütü'ne yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli bölgesinde yasa dışı faaliyet yürüten ve silahla yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, memura mukavemet gibi birçok suça karışan liderliğini B.B.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik çalışma yürüttü. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, belirlenen adreslere operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenekler ile tüfeklere ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen suç örgütü lideri B.B. ve beraberindeki M.B., E.B. ve O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.K. ve M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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