İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı hizmete açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin raylı sistem ağını büyütmeye devam ediyor. Yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı, yarın hizmete açılıyor. Başkan Tunç Soyer, "5 yıl önce, İzmir'i demir ağlarla öreceğiz dediğimizde bize inanmayanlar oldu ama yaptık. Görev sürem içinde sıfırdan başlayıp bitirdiğimiz, 183 milyon Euro'luk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayı'nın kurdelesini yarın keseceğiz. İzmirimize hayırlı olsun" dedi.

Aynı anda 3 raylı sistem yatırımını devam ettiren, raylı sistem yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Tramvayı'nı yarın açıyor. Alınacak araçlarla 183 milyon Euro yatırım bedeline sahip projedeki son dokunuşlarla birlikte İzmirlilerin kullanımına sunulan Çiğli Tramvayı, bölgedeki araç trafiğini rahatlatmanın yanında önemli noktalardaki duraklarıyla ulaşımı da kolaylaştıracak.

"BULAMAZLAR DEDİLER BULDUK"

Yarın saat 17.00'de Çiğli 8955 Sokak üzerinde yapılacak açılış töreninde, Can Bonomo sahne alacak. Törene katılmak isteyen İzmirliler için Karşıyaka İskelesi ve Bostanlı İskelesi Aktarma Merkezleri'nden tören alanına 15 dakika sıklıkla ücretsiz olarak ring seferleri yapılacak. Hat saat 15.00'ten itibaren konser bitimine kadar hizmet verecek.

İzmirlileri açılışa davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "5 yıl önce, İzmir'i demir ağlarla öreceğiz dediğimizde bize inanmayanlar oldu. Birileri, 'Bundan öncekiler yapamadı. O da yapamaz' dediler. Birileri, 'Bunlar kendi söküğünü dahi dikemez, İzmir'i bize verin' dediler. 'Bunlar parayı bulamaz' dediler. Bulduk. Fakat her seferinde olduğu gibi, İzmir'in öz gücünü unuttular. Bizim bu şehre, bu memlekete duyduğumuz bağlılığın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Görev sürem içinde sıfırdan başlayıp bitirdiğimiz 183 milyon Euro'luk göz kamaştıran bir yatırımla İzmir'e kazandırdığımız Çiğli Tramvayı'nın kurdelesini yarın keseceğiz. İzmirimize hayırlı olsun. 27 Ocak'ta tüm İzmirlilerle buluşmak üzere!" dedi.

KARŞIYAKA İLE ÇİĞLİ'Yİ BİRLEŞTİRDİ

Çiğli Tramvayı'nın temeli 2021 yılında atıldı. 14 duraktan oluşan 11 kilometrelik hattın yapımı kapsamında Karşıyaka ve Çiğli'yi birleştiren, üzerinde bisiklet yolu da bulunan 750 metrelik viyadük de İzmirlilere kazandırıldı. İZBAN ile yolcu entegrasyonunun yapılacağı Semra Aksu Caddesi yayalaştırıldı. Tramvay hattı Ata Sanayi Bölgesi, Çiğli Devlet Hastanesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ne hizmet verecek. Çiğli Tramvay Hattı'nın Karşıyaka hattı ile bağlantısı Karya Kavşağı'nda sağlandı. Hat, yapılan viyadük üzerinden Ekol Kavşağı'na, oradan da Atatürk Caddesi'ne doğru ilerleyecek. Atatürk Caddesi'nden Semra Aksu Caddesi'ne, oradan da Eski Havaalanı Caddesi ile Doğa Koleji kavşağına, devamında Çiğli Devlet Hastanesi ve Ata Sanayi Bölgesi'nden geçerek Evka-5 kavşağına gelecek. Oradan da Atatürk Organize Sanayi Bölgesine ulaşılacak. AOSB içerisinden Katip Çelebi Üniversitesi'ne ulaşan hat, AOSB içerisinde devam ederek Nazım Hikmet Ran Caddesi'ne ve yeniden Ekol Kavşağı'na gelerek ringini tamamlayacak. Çiğli Tramvayı bölgeye nefes aldıracak, trafiği rahatlatacak, bölgedeki hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak.

TÜRKİYE'DE BİR İLK: YENİ MEZUN ZORUNLULUĞU

İzmir Büyükşehir Belediyesi kamu ihaleleriyle yapılan yatırımlarda genç mühendislere ve mimarlara istihdam sağlayacak bir ilke imza attı. Büyükşehir, Çiğli Tramvayı projesinde yüklenici firmanın mühendislik ve mimarlık bölümlerinden yeni mezun olmuş gençlere iş vermesini zorunlu kıldı. Böylelikle Büyükşehir Belediyesi gençlere istihdam sağlamanın yanı sıra Türkiye'ye örnek de oldu.