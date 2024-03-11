Üye Girişi
Haberler

Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İzmir - Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş hakkında merak edilenleri derledik. Erniş kaç yaşında ve nereli? İşte Selahattin Erniş hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli?

SELAHATTİN ERNİŞ KİMDİR?

Zafer Partisi'nin Çiğli Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Turan Güraksın kimdir? Zafer Partisi İzmir- Tire Belediye Başkan adayı Turan Güraksın kaç yaşında, nereli? Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli? Cengiz Gökbayrak kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Gökbayrak kaç yaşında, nereli? Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli? Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehra Turnacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çeşme belediye Başkan adayı Zehra Turnacı kaç yaşında, nereli? Emine Göçay kimdir? Zafer Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay kaç yaşında, nereli? Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kaç yaşında, nereli? Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli? Berna Camcı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Berna Camcı kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Baloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title