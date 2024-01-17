İzmir'de kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 3 işçi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kozmetik deposunda yangın çıktı. Henüz sebebi belirlenmeyen yangında depoda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin ise ağır yaralandığı belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yaralı işçilerin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. - İZMİR