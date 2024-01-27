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İzmir Çiğli Tramvayı Hizmete Girdi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı törenle hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tramvayın açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'i demir ağlarla örme sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Tramvayın deneme seferleri ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çiğli Tramvayı törenle hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çiğli ilçesine bağlı Balatçık Mahallesi'ndeki tramvay durağına yakın alanda yapılan açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'i demir ağlarla örme sözü verdiklerini ve bu sözü tutmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Tramvayın 19 Şubat'a kadar devam edecek deneme seferlerinin yolculara ücretsiz olacağını belirten Soyer, " İzmir'in tarihinde dönüm noktası olan raylı sistem devrimlerimizi görev sürem içinde tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Sizlerin taktiriyle son nefesime kadar aşkıyla bu güzel şehre hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Tunç Soyer ve Büyükşehir Belediyesi personeline teşekkür etti.

Törene CHP İzmir milletvekilleri Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ile Mahir Polat da katıldı.

Sanatçı Can Bonomo, tören sonrasında konser verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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