İzmir'de kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde yangın: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede ilerleyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Kadir Zor hayatını kaybederken kardeşi Mustafa Zor ile Abdullah Genç ve Yelit Özçelik ağır yaralandı.

İzmir Şehir Hastanesinde tedavisi süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kadir Zor'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Geçmişte fabrika olarak kullanılan iş yerinde bir süredir kozmetik ürünlerinin depolandığı, çalışanların temizlik yaptıkları sırada patlama meydana geldiği ve yangın çıktığı kaydedildi.