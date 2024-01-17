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İzmir'de parfüm fabrikasında yangın: 1 ölü, 3 yaralı

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Fabrikada parfüm üretimi sona ermiş olup, depo olarak kullanılmaktadır.

İzmir'de parfüm fabrikasında yangın 1 ölü, 3 yaralı (2)

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir parfüm fabrikada çıkan yangında yaralanan 3 kişiden 1'inin alevler içerisinde dışarıya çıktığı anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan fabrikadaki parfüm üretimine bir süre önce son verildiği, kalan parfümler ile üretimde kullanılan malzemeler için buranın depo olarak tutulduğu belirtildi. İçerideki kişilerin ise fabrika işçisi olduğu, o an

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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