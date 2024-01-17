İzmir Çiğli'de Kozmetik Ürünleri Depolanan İşyerinde Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde kozmetik ürünlerinin depolandığı işyerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kozmetik ürünlerinin depolandığı bir işyerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler çevre ilçelerden görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu söndürülürken yangında 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Hasar gören depoda soğutma çalışmaları sürüyor.