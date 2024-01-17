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İzmir'de Parfüm Fabrikasında Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde kontrol altına alındı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, bir parfüm fabrikasında yangın çıktı. Yangında fabrikanın 1 çalışanı öldü, 3 kişi ise yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak'ta faaliyet gösteren bir parfüm fabrikasında saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı fabrikadan yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Fabrikada yapılan kontrolde iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Fabrika çalışanı 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayrıca fabrika bahçesindeki hafif ticari araç tamamen yandı. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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