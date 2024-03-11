Saadet Partisi Çiğli adayı Hüseyin Ayın kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Çiğli belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Çiğli belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi İzmir Çiğli adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayın kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN AYIN KİMDİR?

Hüseyin Ayın, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Çiğli belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ÇİĞLİ ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Çiğli adayı belli oldu. Saadet Partisi Çiğli Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayın oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.