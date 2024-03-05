İzmir'de Hurda Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi
İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir hurda deposunda çıkan yangın sonucu depo kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir hurda deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'nde beyaz eşya hurdalarının depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Polisin çevre güvenliğini aldığı yangın, müdahale sonucu söndürüldü.
Yangında depo kullanılamaz hale geldi.