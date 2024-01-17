Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Kozmetik Deposunda Yangın: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan bir kozmetik deposunda çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kozmetik ürünlerinin depolandığı iş yerinde çıkan yangında 1 işçi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin, hasar gören depodaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çiğli İzmir İş Kazası İtfaiye İzmir Hastane Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uzaya kaç günde gidiliyor? Türk astronotlar kaç günde uzaya gidecek, ne kadar sürecek? İstanbul, İzmir, Baraj doluluk oranları! 17 Ocak Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? AK Parti Ankara adayı açıklandı mı? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ne zaman açıklanacak? Ne Gemiler Yaktım final mi? Ne Gemiler Yaktım bitiyor mu? Osmaniye'de Deprem mi oldu? Osmaniye'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? E Devlet'e giremiyorum! E Devlet neden açılmıyor, yüklenmiyor? E Devlet'e neden giremiyorum, sebebi ne? Aramızda Kalmasın konuğu Yelda Kırçuval kimdir? Yelda Kırçuval kaç yaşında, nereli? Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Alper Gezeravcı hangi tarihte uzaya çıkacak? Bugün hangi diziler var? 17 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? 17 Ocak yoklama alınacak mı? 17 Ocak Çarşamba BUGÜN devamsızlık yazılıyor mu, sayılıyor mu? E OKUL KAPANDI MI SON DAKİKA: E Okul not girişi bitti mi, ne zaman bitecek 2024? E-Okul VBS sistemi! Fenerbahçe - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe - Adanaspor maçı nereden izlenir? Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Ocak Çarşamba Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adana'da okullar tatil mi? 17 Ocak Çarşamba günü Adana'da okullar tatil edildi mi, edilecek mi? SON DAKİKA Adana Valiliği açıklaması!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title