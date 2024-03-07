İzmir'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çiğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde 5 Mart'ta, A.K. (45) ve E.S.K'yi (20), silahla yaralayıp kaçan A.Ö. (23), polis ekiplerince Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde 5 Mart Salı günü A.Ö. tartıştığı A.K. ve E.S.K'yi silahla yaralayıp kaçmış, bacaklarından yaralandığı belirlenen iki kişi, İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.