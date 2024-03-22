Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 5 araç ve elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde 5 otomobil ile elektrikli skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiğli-Karşıyaka istikametinde seyreden A.K. (31) idaresindeki 35 ARZ 499 plakalı otomobil ile E.C.İ. (27) yönetimindeki 34 KD 5068 plakalı otomobil, Anadolu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından araç sürücüleri, kaza tutanağı tutmak için araçtan indi.

Bu sırada arkadan gelen A.E'nin kullandığı 35 KA 8817 plakalı otomobil, önündeki 35 CDP 15 plakalı otomobille, kaza için yardıma gelen 35 KE 8835 plakalı otomobil ve elektrikli skuterin sürücüsü A.B.S'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 35 KE 8835 plakalı otomobildeki İsmail Taşdelen (31) ve Turan Taşdelen'in (58) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralılar, A.K, M.Ü (22), G.Ü (25), A.A, T.Ç, A.B.S. ve A.E. çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye İzmir Çiğli Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bahar Öztan kimdir, neden öldü, hangi filmlerde oynadı? Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? 25 Mart Tarihte Bugün ne odu? 25 Mart'ta ne oldu? 25 Mart ne günü? 25 Mart'ta doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 24 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 23 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 22 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 22 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 21 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 20 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 19 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 19 Mart'ta yaşananlar! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 21-22 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title