Ethem Uysal kimdir? Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Ethem Uysal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı ise Ethem Uysal. Ethem Uysal kimdir? Ethem Uysal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ETHEM UYSAL KİMDİR?

Elektrik mühendisi olan Ethem Uysal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi İzmir Çiğli Belediye Başkan adayıdır.