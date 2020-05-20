İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından Altuniza'de de trafik kilitlendi
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı.
20.05.2020 08:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 08:38
İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı. Sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 20'yi buldu.
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdi. İstanbul Altunizade'de Avrupa Yakasına geçiş istikametinde kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla yollara çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde sabahın erken saatlerinde yoğun trafik oluştu. Kısıtlama günlerinde bomboş kalan yollarda trafik yoğunluğu yüzde 20'yi buldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA